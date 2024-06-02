新品M◆ノースフェイス ボアジャケット フリースジャケット フーディー／アウター

【新品／メンズM】海外限定ノースフェイスフリースボアジャケット フーディーRIMOFLEECEHOODIEメンズレディースカラー:アイボリーサイズ:メンズM（日本規格と同じサイズ感です)レディースでL〜XLに相当します身長目安165〜175cm平置採寸:着丈68cm／身幅51cm／肩幅47cm【商品詳細】◆左肩に配置された大きなYOSEMITEワッペンと右肩のノースフェイススクエアロゴが特徴的な海外限定のデザイン◆表は保温性を高い厚手ボア、裏は肌触りよいフリース生地の2重構造です。◆防風性もあり、軽くてかなり暖かいです◆フロントにファスナーポケット3◆環境に優しいeco素材を使用【状態】新品未使用、メーカータグ付※安心のノースフェイス正規店購入です【発送】即日に発送いたします支払い日の翌日〜3日以内に届く予定です#その他、ノースフェイス商品はこちら#ノースフェイス#パタゴニア#ハイク#シュプリームレトロxパタゴニアアンタクティカモンベルチャムスグラミチゴースローキャラバンアークテリクスハゴロフスグリップスワニージムマスターカブーコロンビアスノーピークコールマンキャンプアウトドアジョギングマラソントレッキングクライミングジムヨガ登山ハイキングロードバイクサーフィンサイクルフード...フードあり（取外し不可）



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