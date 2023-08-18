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- ✨【Supreme / シュプリーム】エクスペディションフリースジャケット
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商品詳細
Supremeシュプリーム×THENORTHFACEノースフェイスExpeditionFleeceJacketエクスペディションフリースジャケット【サイズ】S着丈約62.5cm(背中襟下から)身幅約57cm(脇下付近)肩幅約46.5cm袖丈約62cm（素人採寸ですので、参考程度にお願い致します。）【状態】少し使用感がありますが、特に気になる汚れやダメージはありません。※中古品にご理解ある方のみお願い致します。※送料無料です。SupremeシュプリームOff-Whiteオフホワイト VetementsヴェトモンFEAROFGODフィアオブゴッドBALENCIAGAバレンシアガOff-Whiteオフホワイトなど好きな方にオススメです。
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