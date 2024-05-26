ladmusician/ラッドミュージシャン/セットアップ/ジャケット/美品

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商品詳細
◎全国送料無料プチプチで丁寧に梱包、新品ダンボールで発送します。◎発送期間購入後、1〜2日で発送させていただきます。#その他不用品販売もしております＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◎商品詳細ブランド:ladmusician/ラッドミュージシャン品名:2Bスタンダードジャケット品番:2119-302カラー:ダークグリーンサイズ:42実寸:着丈：71cm身幅:50.5cm肩幅：44cm袖丈：61cm素材:表地：ウール100%裏地キュプラ100%/原産国：日本製状態:クリーニング保管使用頻度も少なく美品です。ブランド:ladmusician/ラッドミュージシャン品名:スリムスラックス品番:2119-550カラー:ダークグリーンサイズ:42実寸:ウエスト:79cm裾幅:16.5cm股上:27cm股下:60cm素材:表地：ウール100%裏地キュプラ100%/原産国：日本製状態:クリーニング保管使用頻度も少なく美品です。※色味の雰囲気は最後に載せております＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#lmc#87mm#dairiku#ALYX#auralee#acoldwall#affix#alexanderwang#ambush#beautifulpeople#Christiandada#crepuscule#commedesgarçons#driesvannoten#doublet#dulcamara#digawel#dressundressed#edwinahorl#eytys#ethosens#flagment#facetasm#graphpaper#helmutlang#issaymiyake#jieda#johnlawrencesullivan#jwanderson#kikokostadinov#kolor#lanvin#littlebig#loewe#maisonmargiela#mm6
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