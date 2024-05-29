■ 未使用 大容量 牛革 メンズ ラウンドファスナー 長財布 グリーン ■ 緑

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ご覧いただき誠にありがとうございます牛革メンズラウンドファスナー長財布です。未使用品ではございますが長期保管品にて極小の擦れ等ございます。カードポケット19その他収納多数の大容量です。肉眼で確認できる範囲で画像は撮りましたが、見落とし他あるやもしれませんのでその他画像にてご判断くださいませ商品は画像に写っている物が全てです。また画像についての質問等ございましたらお気軽にご質問下さいませ。商品サイズ 縦約10.5cm×横約19cm