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クロムハーツ 22k 純正ダイヤ　ピアス　スタッズ　CHプラス
商品番号 K33138989205
商品名

クロムハーツ 22k 純正ダイヤ　ピアス　スタッズ　CHプラス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 69,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツ　CHプラス　スタッズ　（ピアス）22Kダイヤです。確実正規品です。2個セットでの販売ですがパヴェの方はクロムハーツではございません22kフルダイヤです。キャッチは外れにくいキャッチを使用していました。一つダイヤの方はクロムハーツです。キャッチですが純正キャッチを無くしてしまったため同じ素材の物を再び購入し使用していました。使用する機会が昼職になり使わなくなったので出品いたします。正規店で購入しますとクロムの方だけでこの価格帯ですのでセットでのこの価格はかなりお買い得だと思います。
http://narcologia.ru/goods/cotton283461.html
http://narcologia.ru/goods/slide288087.html
http://narcologia.ru/goods/unusable485374.html
クロムハーツCHプラススタッド22Kwithダイヤモンド（ピアス）|クロム ...
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クロムハーツ CHプラススタッドピアス 22Kwithダイヤモンド
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クロムハーツ CHプラス スタッド ダイヤ-
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クロムハーツ CHプラスピアス22k ダイヤ | labiela.com
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（クロムハーツ ピアス）CHプラス スタッド ピアス ゴールド + ダイヤモンド / CHROME HEARTS CH plus stud earring
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Chrome Hearts - 22k パヴェダイヤ chプラススタッドピアス ダイヤ ...
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