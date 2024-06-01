クロムハーツ 22k 純正ダイヤ　ピアス　スタッズ　CHプラス

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クロムハーツ CHプラス スタッズ （ピアス）22Kダイヤです。確実正規品です。2個セットでの販売ですがパヴェの方はクロムハーツではございません22kフルダイヤです。キャッチは外れにくいキャッチを使用していました。一つダイヤの方はクロムハーツです。キャッチですが純正キャッチを無くしてしまったため同じ素材の物を再び購入し使用していました。使用する機会が昼職になり使わなくなったので出品いたします。正規店で購入しますとクロムの方だけでこの価格帯ですのでセットでのこの価格はかなりお買い得だと思います。