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アディダス　コーストスター COASTSTAR 26.5cm スニーカー
商品番号 A80043372445
商品名

アディダス　コーストスター COASTSTAR 26.5cm スニーカー
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 2,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アディダス　コーストスター/COASTSTARサイズ　26.5cmこちらは大きめのつくりとなっておりますので、0.5-1.0cmダウン　をおすすめいたします。カラー　ホワイト新品　未使用　タグ付きクラシックなテニスシューズを思わせる、ローカットレザースニーカー。清潔感あふれるテニススタイルのデイリーシューズが登場。ギザギザのスリーストライプスをあしらった滑らかなレザーアッパーに、シンプルなラバーカップソールを合わせた、タイムレスな魅力の薄底シューズ。アディダスオリジナルスのスタイルを継承する、トレフォイルロゴをシュータンとヒールパッチに配している。レギュラーフィットシューレースクロージャーレザーアッパーシンセティックライニング/ラバーアウトソールクッション性に優れたミッドソール滑らかな履き心地箱なし、簡易包装にて発送いたします。アディダス直営店にて購入しました。店頭陳列品のため、小さな傷、汚れがある場合があります。写真にてご確認の上、気になる点がございましたら、購入まえにコメントよりご確認ください。#skyyのアディダス#skyyのメンズ#skyyのシューズの一覧はこちらからご確認いただけます^_^
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