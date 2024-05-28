アディダス　コーストスター COASTSTAR 26.5cm スニーカー

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商品詳細
アディダス コーストスター/COASTSTARサイズ 26.5cmこちらは大きめのつくりとなっておりますので、0.5-1.0cmダウン をおすすめいたします。カラー ホワイト新品 未使用 タグ付きクラシックなテニスシューズを思わせる、ローカットレザースニーカー。清潔感あふれるテニススタイルのデイリーシューズが登場。ギザギザのスリーストライプスをあしらった滑らかなレザーアッパーに、シンプルなラバーカップソールを合わせた、タイムレスな魅力の薄底シューズ。アディダスオリジナルスのスタイルを継承する、トレフォイルロゴをシュータンとヒールパッチに配している。レギュラーフィットシューレースクロージャーレザーアッパーシンセティックライニング/ラバーアウトソールクッション性に優れたミッドソール滑らかな履き心地箱なし、簡易包装にて発送いたします。アディダス直営店にて購入しました。店頭陳列品のため、小さな傷、汚れがある場合があります。写真にてご確認の上、気になる点がございましたら、購入まえにコメントよりご確認ください。#skyyのアディダス#skyyのメンズ#skyyのシューズの一覧はこちらからご確認いただけます^_^
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