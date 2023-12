VOODOO LAB Pedal Power X4 [PPX4]

使用1回です。■ギターエフェクター用パワーサプライ■DC9V500mAx4(最大供給合計出力1A)■特徴高い消費電流を必要とするDSP搭載デジタルエフェクターにも対応するプロ仕様のパワーサプライです。完全アイソレートされたアウトプットに加え、VoodooLabのハイブリッドDCトランスフォーマーと最新技術を用いたフィルター、安定した電圧を供給するリニアレギュレータ、拘りぬいたパーツによって業界トップレベルの極少ノイズを可能にし、いままで気が付かなかった機材のポテンシャルを最大限引き出します。アウトプット完全アイソレートされた4つのアウトプットは9V、最大500mAまでの電源の供給が可能です。(一度に使える最大消費電流は1Aまでです。)また、PedalPowerX4は同梱アダプター以外に12V、400mAのアウトプットを繋いで拡張パワーサプライとしてもご活用できます。軽量、小型本体のサイズは86x70x25mm,110gと業界最軽量。手のひらに乗るサイズにもかかわらずメーカーが“ゼロノイズ”と称するきれいな電源を実現できるのはPedalPowerX4のみです。さらに同梱アダプターも小型(75x50.6x29.8mm)でワウペダルに近接させてもノイズを発生し難いものを採用しています。ハイブリッドDCトランスフォーマーVoodooLabの技術を結集して開発されたローノイズスイッチング電源にアナログのリニアレギュレーション、ポリマーとセラミックのキャパシターフィルターにより完全にノイズをカット、業界トップレベルのパフォーマンスです。■サイズ:86x70x25mm■重量:110g



