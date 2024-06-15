CHROME HEARTS　クロムハーツ　ペンダント　チャーム　ピアス

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商品詳細
2012年9月16日に韓国の正規店にて購入しました。スターピアス:キャッチを失くしてしまいました。270000ウォンスターペンダント:革紐は一回しか使っていません。670000ウォンハートチャーム:250000ウォン以上３点を1190000ウォンで購入しています。レシートは文字がとても薄くなっています。予めご了承下さい。使用していた物ですし、素人の自宅保管であることをご理解できる方のご購入をお願いします。
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