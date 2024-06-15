ISETAN MEN’S × BEDWIN\u0026THE HEARTBREAKERS

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【値下げ中】厳選された上質なウール生地を使用し、裏地にはキュプラを使用。デザインは本来のスーツとは違い、ワークウェアの要素を取り入れているため、通常はフラップポケットだがサイドポケット仕様になっている。内側には様々な使用用途に応じたポケットが多数配置されている。パンツはBEDWINの代名詞といっても過言ではないトリップスターパンツをスーツ仕立てで。素材もスーツ地だけに上品な仕上がっており、決してカジュアル過ぎないのもこのセットアップの魅力。■右内側ポケット上からチケットや招待状を入れる大きめのポケット。中段にはカメラを収納できるポケット。1番下にはカード類を収納できます。■左内側ポケット上から財布等を収納できるポケット。中段には携帯電話や携帯ミュージックプレイヤーなど。1番下にはタバコが収納できる小さめのポケットが付いています。サイズは2です。■ジャケット肩幅約43cm身幅約52cm着丈約72cm袖丈約61cm■パンツウエスト（ぐるりで）約86cmウエスト幅約41cm股上約35cm股下約60cm裾幅約20cm総丈約91cmとても状態良いです。数回使用。