男闘呼組　LIVETシャツ　Lサイズ　おまけ付き

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LIVE会場で販売されていた物になります。サイズはLサイズになります。購入後自宅に持帰りました。喫煙者、ペットはおりません。未開封品ですが不良品等返品対応は致しかねますのでご理解頂ける方、宜しくお願い致します。発送時折り畳んでの発送になります。※ホワイトのキーホルダーをお付けします。#男闘呼組