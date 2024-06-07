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男闘呼組　LIVETシャツ　Lサイズ　おまけ付き
商品番号 R14579948608
商品名

男闘呼組　LIVETシャツ　Lサイズ　おまけ付き
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LIVE会場で販売されていた物になります。サイズはLサイズになります。購入後自宅に持帰りました。喫煙者、ペットはおりません。未開封品ですが不良品等返品対応は致しかねますのでご理解頂ける方、宜しくお願い致します。発送時折り畳んでの発送になります。※ホワイトのキーホルダーをお付けします。#男闘呼組
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