Onitsuka Tiger/オニツカタイガー DUALIO/デュアリオ28cm

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商品詳細
メインカラー···ホワイト、グリーン、イエローOnitsukaTigerデュアリオ型番 TH6K3Nサイズ 28cm数年前に購入し、数回履いたっきりです。一部にシワや汚れがあります。ソールの摩耗は少ないです。
http://narcologia.ru/goods/cowpox989339.html
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新品 オニツカタイガー デュアリオ 28センチ | フリマアプリ ラクマ
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新品 オニツカタイガー デュアリオ 28センチ
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