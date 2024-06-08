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Onitsuka Tiger/オニツカタイガー DUALIO/デュアリオ28cm
商品番号 U38079815511
商品名

Onitsuka Tiger/オニツカタイガー DUALIO/デュアリオ28cm
ブランド名 オニツカタイガー
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ホワイト、グリーン、イエローOnitsukaTigerデュアリオ型番　TH6K3Nサイズ　28cm数年前に購入し、数回履いたっきりです。一部にシワや汚れがあります。ソールの摩耗は少ないです。
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