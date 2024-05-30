《希少》　プラダ　レザー　コインケース　小銭入れ　カード入れ付き　ブラック系

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ご覧頂き、ありがとうございます(^o^)！♡１点限り！早い者勝ちです♪♡即購入OK！（深夜、早朝の購入もOKです！）♡送料無料♡匿名配送⭐︎商品名：コインケース 小銭入れ⭐︎ブランド名：PRADA⭐︎カラー：黒系⭐︎サイズ：縦幅8.5cm 横幅1.5cm 厚み2cm⭐︎仕様：小銭入れ×3 カード入れ×4⭐︎素材：レザー⭐︎付属品：なし⭐︎購入先：古物商許可証が必要な鑑定済みのブランドオークションで購入していますので、ご安心下さい。（中古品を売買するオークションです。）⭐︎商品状態 持ち手に亀裂がございますが、その他は状態良好のお品です^_^ ユニセックスでお使い頂けます^^ とても素敵なお品です！！！(^^) なかなか出回っていない希少なお品です！！！ こちらの商品1点限りですので、是非この機会にいかがでしょうか（＾_＾） 全てのお品が一度人の手に渡った品物になりますので、中古品へのご理解がある方のご購入宜しくお願い致します。 ご了承の上、宜しくお願い致します。⭐︎梱包方法：プチプチや袋などを使用して、丁寧な梱包を心掛けています。↓他のお品もご覧頂ければ幸いです(^_^)#Hirachanメンズ#Hirachanレディース#Hirachanプラダ⭐︎プロフィールもご覧頂ければ幸いです(^_^) （ご購入者様はプロフィール記載事項に同意されたと考えさせていただきます。）管理番号：AC100