XOLO JEWELRY（ショロジュエリー）：エイチ リング

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商品詳細
XOLOJEWELRY（ショロジュエリー）エイチリング【素材】Silver925サイズ：L（画像５枚目参照）キズ等は多々見受けられますが状態はいいかと思います。※古着扱いの為、神経質な方は、お控え下さいませ。送料込み
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