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XOLO JEWELRY（ショロジュエリー）：エイチ リング
商品番号 O90949796280
商品名

XOLO JEWELRY（ショロジュエリー）：エイチ リング
ブランド名 ショロ
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

XOLOJEWELRY（ショロジュエリー）エイチリング【素材】Silver925サイズ：L（画像５枚目参照）キズ等は多々見受けられますが状態はいいかと思います。※古着扱いの為、神経質な方は、お控え下さいませ。送料込み
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