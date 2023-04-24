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NIKE コルテッツ　ホワイト　27センチ
商品番号 X18815288404
商品名

NIKE コルテッツ　ホワイト　27センチ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキの人気シリーズコルテッツのスニーカーです！シンプルな配色なので色々な服装とマッチします！何度か着用したので使用感はありますがまだまだ履いていただけるアイテムです！あくまでもUSEDであることをご理解の上ご購入よろしくお願いします！※箱はつきませんサイズ→27センチメインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEコルテッツスニーカー型···ローカット(Low)#NIKE#Nike#nike#ナイキ#ナイキコルテッツ#コルテッツ#ナイキスニーカー
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