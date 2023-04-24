NIKE コルテッツ　ホワイト　27センチ

ナイキの人気シリーズコルテッツのスニーカーです！シンプルな配色なので色々な服装とマッチします！何度か着用したので使用感はありますがまだまだ履いていただけるアイテムです！あくまでもUSEDであることをご理解の上ご購入よろしくお願いします！※箱はつきませんサイズ→27センチメインカラー···ホワイト人気モデル···NIKEコルテッツスニーカー型···ローカット(Low)#NIKE#Nike#nike#ナイキ#ナイキコルテッツ#コルテッツ#ナイキスニーカー



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