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US仕入れ　ヴィンテージ　トラッカーキャップ　メッシュ　USAベースボール　35
商品番号 T12421015315
商品名

US仕入れ　ヴィンテージ　トラッカーキャップ　メッシュ　USAベースボール　35
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカより仕入れたビンテージトラッカーキャップです。#その他のUSビンテージはこちらサイズはフリーサイズで、黒白ベースのメッシュキャップにアドバタイジングワッペンです。多少の使用感がありますが、まだまだ使用していただける状態だと思います。古いモノですので、保管時のシワや汚れ、変色、小さなダメージはあります。汗止め部に若干の黄ばみがあります。ゆうパケットポストで発送を予定しております。軽く折りたたんでの発送になります。気になる方は送料プラスで別発送方法への変更も可能です。ビンテージ品に理解のある方、よろしくお願いします。アドバタイジングペプシコーラPEPSIマクドナルドミールトイファーストフードアメカジ古着企業モノレプリカUSAウエアハウス帽子ベースボールキャップエベッツフィールド野球帽アンティーク
http://narcologia.ru/goods/browse251091.html
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http://narcologia.ru/goods/calling463850.html
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