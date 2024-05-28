US仕入れ　ヴィンテージ　トラッカーキャップ　メッシュ　USAベースボール　35

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アメリカより仕入れたビンテージトラッカーキャップです。#その他のUSビンテージはこちらサイズはフリーサイズで、黒白ベースのメッシュキャップにアドバタイジングワッペンです。多少の使用感がありますが、まだまだ使用していただける状態だと思います。古いモノですので、保管時のシワや汚れ、変色、小さなダメージはあります。汗止め部に若干の黄ばみがあります。ゆうパケットポストで発送を予定しております。軽く折りたたんでの発送になります。気になる方は送料プラスで別発送方法への変更も可能です。ビンテージ品に理解のある方、よろしくお願いします。アドバタイジングペプシコーラPEPSIマクドナルドミールトイファーストフードアメカジ古着企業モノレプリカUSAウエアハウス帽子ベースボールキャップエベッツフィールド野球帽アンティーク