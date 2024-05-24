whiz limited キーケース コンチョ　小物

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商品詳細
まだまだ全然使えます。紐は付いてません。ケース、箱なし自宅保管、あくまでも中古品であることをご理解の上で購入お願いします。神経質な方、完璧を求めている方は購入をお控え下さい。✳︎状態に関しては個人差があります。写真追加は可能です。必ず写真確認後ご納得の上ご検討お願いします。カラー···ベージュ
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