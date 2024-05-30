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SAINT LAURENT サンローラン 長財布 ニ折 小銭入 NERO
商品番号 W49146702001
商品名

SAINT LAURENT サンローラン 長財布 ニ折 小銭入 NERO
ブランド名 サンローランパリ
特別価格 税込 6,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SAINTLAURENTサンローラン長財布ニ折小銭入付きNEROブラックメンズシックなデザインのモデルです使用感ほぼありません画像でご確認くださいサイズ(cm)W9×H18×D2.5cm仕様オープンタイプ内側：札入れ×1カードポケット×14オープンポケット×3小銭入れ×1古物市場で購入しました柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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