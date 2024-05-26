ナイロンストレッチ セットアップ LUXE/R ブラック

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LUXE/R】ナイロンストレッチ テーパードパンツ(45490) | LUXE/R



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【ラグジュのアイテム一覧はこちらです♪】#luxeritemall▼モデルーLUXE/RNylonStretch-setup▼素材ーCottonNylonPolyurethane▼カラーーBlack▼サイズーL(上着丈72身幅53.5肩幅45袖丈63下股上28股下63渡り26裾幅13.5ウエスト84-92)■新品未使用□紙タグありLUXE/Rブランド史上初となるジャケパンタイプのセットアップ！ストレッチナイロン生地は見た目はもちろん、伸縮性があるので動きやすさも抜群です♪【ポイント】#LUXER#ナイロンストレッチ#ラインロゴ#切り替え#ジップポケット#袖口ジップ#裾ジップ#セットアップ#上下#ジャケット#ナイロンパンツ#ジャケパン#伸縮性◎#スポーツMIX#LUXSPO#2023AWモデル ◆-------------------------------------------◆ご覧頂きましてありがとうございます！丁寧に梱包して購入者様の元へお届け致します！◆-------------------------------------------◆こちらのアイテムは【ラグスポスタイル(ラグジュアリースポーツ】です。1piu1uguale3、ウノピュウノウグァーレトレ、resoundclothing、DYNE(ダイン)PIGALLE(ピガール)セバントゥアなどの人気ブランドが好きな方にオススメです。