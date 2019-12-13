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【美品/箱・布袋付】ボッテガヴェネタ イントレチャート キーリング付コインケース
商品番号 G80936673838
商品名

【美品/箱・布袋付】ボッテガヴェネタ イントレチャート キーリング付コインケース
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます◎他にも多数出品商品ございますので引き続き宜しくお願い致します☆【ブランド／商品名】BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタイントレチャートキーリング付きコインケース箱・布袋付き【サイズ】縦:約7cm横:約12cm【カラー／柄】ブラック【素材】レザー【状態】※☆5段階評価☆4こちらリユースショップにて購入になります。真贋査定済み、正規品で間違いございません。【概要】サイズ感は出品商品全て素人採寸になります。また、検品に関しましても確認はしておりますが、見落とし等の可能性もございますので中古品であることをご了承下さいませ。撮影環境に応じて、若干の色味やバランス等の差異もございます。返品対応に関しましても基本的に対応しておりませんので、所感や思っていたものと違う等の理由では承れませんのでご了承下さいませ。☆喫煙者、ペットございません。柄・デザイン···無地カラー···ブラック
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