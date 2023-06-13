ニューエラ正規品　sox 限定品　59fifty 7 3/8

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商品詳細
カラー···ブラック昨年の9月の限定品です。店舗で購入し、RRの文字は自分で入れてもらいましたがサイズが合っていなかったので、一回着用したのみです状態は綺麗です
http://narcologia.ru/goods/preference561238.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney318549.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation421021.html
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