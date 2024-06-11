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オニツカタイガー×ディガウェル コラボ スニーカー
商品番号 E95131233317
商品名

オニツカタイガー×ディガウェル コラボ スニーカー
ブランド名 オニツカタイガー
特別価格 税込 2,006 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オニツカタイガー×ディガウェルコラボスニーカーOnitsukaTiger×DIGAWELTH5Z3QUS11.529cmの出品です。状態…使用感はありますが、ソールも十分に残っておりますのでまだまだお使いいただけるコンディションです。サイズ…US11.529cmインソール最大長29.7cm最大幅9.8cm※素人採寸です。シューズキーパーが写っている場合がありますが、付属しません。簡易包装にて発送致します。中古の靴の場合、破損のリスクが少なからずあります。ご理解の上ご入札くださいませ。
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