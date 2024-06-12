SHU先生のアリスメモリーズです。シリアルナンバー入で保証書もあります。送られてきた時の黄色の布袋。箱がありません。梱包はプチプチ等てしっかり梱包して破損等無いように致します。種類...その他形式...額縁入り主題...その他裏面のサインに名前が入っています。保証書も添え付けて一緒に発送致します。ご不明のてんがありましたらコメント宜しくお願いします。すり替え防止のため返品は受け付けておりませんのでご了承下さい。



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