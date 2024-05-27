PRADA ボロタイ　ループタイ

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商品詳細
BUYMAで購入した正規品です。2万円前後で出品されている偽物と比較していただければすぐに分かると思います！(特に縁の刺繍や背面の作りが雑で気づきやすいです)購入してから2回しか使っていない美品です！即購入どうぞ！pradaプラダ ネックレス ネクタイ ボロタイ ループタイ takuya∞着用
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