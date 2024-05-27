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PRADA ボロタイ　ループタイ
商品番号 D10379407636
商品名

PRADA ボロタイ　ループタイ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 22,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BUYMAで購入した正規品です。2万円前後で出品されている偽物と比較していただければすぐに分かると思います！(特に縁の刺繍や背面の作りが雑で気づきやすいです)購入してから2回しか使っていない美品です！即購入どうぞ！pradaプラダ　ネックレス　ネクタイ　ボロタイ　ループタイ　takuya∞着用
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