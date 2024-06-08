【新品未使用、限定品】WhitehouseCox S9697 長財布 別注

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WhitehouseCoxS9697・BRIDLELEATHER・NAVY・ユナイテッドアローズ別注・定価46,200円-----------------・購入したものの使わなかったため出品します・2022年をもってwhitehousecoxが生産終了してしまったため、市場出回り品のみの在庫となっています。大変貴重な品です・未使用品ですが、素人保管なのでご理解のいただける方のみご購入下さい(2年程保管してました)・タバコ吸いません・化粧箱、ビニール袋共に保管してありますのでお付けします・写真追加希望、状態確認、値段交渉等お気軽にコメント下さい・即購入可#社会人#大学生#高校生#メンズ#財布#長財布#革小物