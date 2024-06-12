ヨウジヤマモト パス・コインケース

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商品詳細
ヨウジヤマモトのパスケースになっています。頂き物なのでチャック部分の文字で判断しております。一般的な中古品なのでそこまで目立った傷などはありませんが多少の傷はありますのでご理解頂ける方のご購入お願いします。YohjiYamamotoレザーパスケースカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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