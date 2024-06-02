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MIZUNO ウェーブデュエル GTZ 2 26.0cm
商品番号 D62601197186
商品名

MIZUNO ウェーブデュエル GTZ 2 26.0cm
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！(商品の説明)ウェーブデュエルGTZ2（WAVEDUELGTZ2）26cmになります。サイズアウトの為出品致します。(商品の状態)練習、レースで数回しか使用しておらず綺麗な状態です。靴裏に傷と汚れがありますが、問題無く使用できると思います。※簡易洗浄致しました。長距離選手ならトラック練習用。短距離選手ならアップシューズとしオススメです！(おまけ)今ならステップの袋お付けいたします！！(発送方法)らくらくメルカリ便にて発送致します。シーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ブルー、オレンジ
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