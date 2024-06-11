【新品】MBM motivated by ネックレス 文字 ゴールド チェーン

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【新品】MBMmotivatedbymoneyネックレス文字ペンダントモチーフゴールドブリンブリンロープチェーンメンズストリートB系サイズ（約）ロープチェーン長さ51cm幅3mmペンダント縦6.2cm横8.5cm☆☆MBM(motivatedbymoney)とは☆☆motivatedbymoneyの意味は『金の為だ』『金のおかげだ』『やる気は金だ』等のお金に関する意味があり、お金を稼いでる人、これから稼ぐ人、ハスラーを目指してる人にピッタリだと思います！細部までAAAジルコニアダイアが敷きつめられておりとてもキレイでストリート系やB系、hiphop好きにピッタリなネックレスです検索テニスCZダイヤホワイトヒップホップジュエリーブリンブリンダンスB系ストリート系キュービックジルコニアゴールドhiphopやストリートアクセサリーが好きな方にlilWaynelilpeeplilpumppopsmokeliluzivertなどのヒップホップアーティストが愛用してるブリンブリンなどにイメージが近くてかっこいいです。ゴールドチェーン喜平チェーンマイアミキューバンk1818k#ピアス#ボディピアス#アクセサリー#ネックレス#イヤリング