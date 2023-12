Applebum × New Era Yankees Babylon View

Applebumアップルバム×NewEraニューエラCooperstownCollectionクーパーズタウンNewYorkYankeesBabylonView59FIFTYキャップ 帽子サイズ73/810,450円アップルバム人気のテキスタイル、\"バビロンビュー\"柄をまとったニューヨークヤンキースのニューエラキャップになります。しかもこちら旧ヤンキースロゴのクーパーズタウンモデル。インナーにはワッフルの生地が当ててあり、被りやすく秋冬にはちょうどいいです。多少の使用感、スベリ部分のスレはありますが、目立ったダメージや汚れはないかと思います。中古、自宅保管、素人検品をご理解頂き、写真を見て納得の上ご購入お願い致します。



