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Applebum × New Era Yankees Babylon View
商品番号 T95447859700
商品名

Applebum × New Era Yankees Babylon View
ブランド名 アップルバム
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

Applebumアップルバム×NewEraニューエラCooperstownCollectionクーパーズタウンNewYorkYankeesBabylonView59FIFTYキャップ　帽子サイズ73/810,450円アップルバム人気のテキスタイル、\"バビロンビュー\"柄をまとったニューヨークヤンキースのニューエラキャップになります。しかもこちら旧ヤンキースロゴのクーパーズタウンモデル。インナーにはワッフルの生地が当ててあり、被りやすく秋冬にはちょうどいいです。多少の使用感、スベリ部分のスレはありますが、目立ったダメージや汚れはないかと思います。中古、自宅保管、素人検品をご理解頂き、写真を見て納得の上ご購入お願い致します。
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