wtaps ダブルタップス ジャケット

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WTAPS181TQDT-JKM02BENCH/JACKET.NYLON.SATIN色：GRAYサイズ：MEDIUMHOODS広島で購入致しました。2回着用致しました。画像6.7にあるように、刺繍のほつれがございます。その他大きな傷や汚れはありませんが、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。付属のWTAPSロゴハンガー付きです。喫煙者ではありません。ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。着用感はほとんどなく美品だと思います。なるべく丁寧に小さく折り畳み、最小包装にて発送させて頂きます。多少の畳みジワに関しましては何卒ご了承下さい。カラー···グレー