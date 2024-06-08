PUNK DRUNKERS × 鉄拳 - 吉光 ジャケット ブラック

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商品詳細
商品をご覧頂き、誠にありがとうございます。▶︎フォロー割引お得なフォロー割引がございます。詳しくはプロフィールをご覧下さい。▶︎PUNKDRUNKERS×鉄拳-吉光ジャケットブラックパンクドランカーズより、ナムコの人気対戦格闘ゲーム「鉄拳」との希少なコラボアイテムになります。生地は中肉のツイル素材で袖と裾はリブ、デザインはスカジャンのような全刺繍になっています。裏地の配色もGOOD！ストリート感のあるビックシルエットでパーカ等の重ね着も出来ます。あいつボロ負け。ボタンの配置も鉄拳仕様になっております。サイズは探している方も多い人気のXLサイズ。しっかり着込めますのでインナーダウンなど着用していただければロングシーズンにわたって重宝していただける逸品です。ストリートファイターやザ・キングオブファイターズ（KOF）等の格闘ゲームが好きな方にもオススメです。▶︎XLサイズ（着丈74身幅71肩幅64）▶数回の着用。目立った傷や破れもなく、まだまだ着用していただけます。画像を見て検討して頂き、古着を理解の上お取引お願い致します。中古品の為完璧を求める方、神経質な方は購入をご遠慮ください。▶︎他にも多数、魅力的な「アウター」を出品しております。#こだまの「アウター」全ての商品ははコチラから#こだまの「古着」※円滑なお取り引きを希望しています。コンビニ/ATMでのお支払いの場合、いつ頃お支払い可能か購入前にコメントをお願いします。
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