WWS セットアップ ネイビー

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【25日までの限定特価】合計定価や希望価格(22,000円)よりもかなりお安くしていますので、ぜひご検討くださいませ！26日より金額を戻しますが、今後、現価格で調整できるかは未確定になります。購入したものの1度しか着用しませんでした。目立つ汚れ等はありませんが、着用しているので、やや汚れ等ありにしています。個別で購入した物ですが、カラーが一緒のため、セットアップとして販売します。○ジャケット(91-1003WB-M/T)色:ネイビーサイズ:L肩幅:約46cm胸囲:約104cm着丈:約72cm袖丈:約61cmその他:裏地なし定価:19,800円○パンツ(51-3130WB-M)色:ネイビーサイズ:Lウエスト:約86cmヒップ:約106.5cm股上:約31cm股下:約65cm定価:15,400円