  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
商品番号 O58445986609
商品名

CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 18,832 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

材質···シルバーCALIFORNIAHARVESTの人気商品！！DUCKTAIL/silverbeadschain-50cm-\u003cST-Type\u003e【DUCKTAIL】ネイティブ・アメリカンカルチャーの象徴シルバージュエリーに感銘を受け1910年～1940年代のFredHarveyStyleなどのオールドスタイルをソースに独自で試行錯誤を繰り返し、様々な模様が掘られた鑽を打ち込むことで作品を表現するスタンプワークという技法を駆使してオールハンドメイド独特のスタイルを提案するシルバースミス。イメージと違ったので出品します。早い者勝ちです。即決OKです。プチプチに入れて発送致します。メンズ レディースの男女兼用どなたでもお使いいただけます。#ナバホ族#ホピ族#インディアンジュエリー#シルバーアクセサリーただいま値下げ中です！⚠️
http://narcologia.ru/goods/recycling940614.html
http://narcologia.ru/goods/Adder862475.html
http://narcologia.ru/goods/Addict448218.html
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー 交渉可 値下げ中！-
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー 交渉可 値下げ中！-
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー 交渉可 値下げ中！-
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー 交渉可 値下げ中！-
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー 交渉可 値下げ中！-
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー 交渉可 値下げ中！-
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
LAD MUSICIAN BARBED WIRE NECKLACE 公式の店舗 9702円引き convextech.com
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
国内外の人気 ナバホ族 ネックレス - corredoraurbanopropiedades.cl
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
LAD MUSICIAN BARBED WIRE NECKLACE 公式の店舗 9702円引き convextech.com
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
ラリースミス セット [定休日以外毎日出荷中] 55.0%OFF tvcenario.com
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
開店記念セール！】 ターコイズ ハンドメイド ピアス - zucco.ind.br
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
ラリースミス セット [定休日以外毎日出荷中] 55.0%OFF tvcenario.com
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
LAD MUSICIAN BARBED WIRE NECKLACE 公式の店舗 9702円引き convextech.com
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
♦︎初心者に優しいセット♦︎ YONEX WILSON レディースゴルフクラブ-
CALIFORNIA HARVEST インディアンジュエリー　交渉可　値下げ中！
くらすこと 工房イサド カッティングボード まな板 木工作家 チーズボード-

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru