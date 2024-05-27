コーチ　メンズ　ブルゾン　ジャケット　S

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父の終活の手伝いで使わなくなったもの、使わなかったものを出品しております。フードの取り外しが可能です。画像5枚目のように一部タグを切り取ってますのでご了承ください。目立つ汚れはありませんが中古品かつ自宅保管しておりましたので、完璧を求める方はお控え下さい。発送の際は折りたたんだり、圧縮させていただきます。☆即購入歓迎・値下交渉不可#aa☆メンズファッション