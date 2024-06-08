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NEW ERA 59FIFTY LP セット売り
商品番号 B61702458068
商品名

NEW ERA 59FIFTY LP セット売り
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ニューエラ59FIFTYロープロファイル　2つデトロイトタイガース　濃いネイビー未使用サンディエゴパドレス　青みがあるネイビーです　１回使用size73/8基本セット売りで考えてます。バラ売りも値段次第では検討します。よろしくお願いします。
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