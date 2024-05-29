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ANTIDOTE BUYERS CLUB フィガロナローチェーンネックレス
商品番号 B23113229163
商品名

ANTIDOTE BUYERS CLUB フィガロナローチェーンネックレス
ブランド名 クーティ
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANTIDOTEBUYERSCLUBFigaroNarrowChain（Silver）フィガロナローチェーンネックレス[RX-1005]アンチドートバイヤースクラブprice:23,100円(税込)■サイズスペックM(50cm)■素材チェーン部分：シルバー925留め具(フック、フック受け)：シルバー950オリジナルフックを使用し、留め具であるフック部分にはブランドロゴの刻印が入る。新作のフックに変更され再登場。決して派手ではなく、しかしおとなしい訳ではなく、素材、シルエット、制作技法に拘り、一貫した世界観を貫くことで絶妙なバランスを生み出しています。cootieクーティ材質···シルバーカラー···シルバー
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