ANTIDOTE BUYERS CLUB フィガロナローチェーンネックレス

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商品詳細
ANTIDOTEBUYERSCLUBFigaroNarrowChain（Silver）フィガロナローチェーンネックレス[RX-1005]アンチドートバイヤースクラブprice:23,100円(税込)■サイズスペックM(50cm)■素材チェーン部分：シルバー925留め具(フック、フック受け)：シルバー950オリジナルフックを使用し、留め具であるフック部分にはブランドロゴの刻印が入る。新作のフックに変更され再登場。決して派手ではなく、しかしおとなしい訳ではなく、素材、シルエット、制作技法に拘り、一貫した世界観を貫くことで絶妙なバランスを生み出しています。cootieクーティ材質···シルバーカラー···シルバー
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