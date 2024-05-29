シルバー925 ブルドッグヘッド　ペンダントトップ　純銀

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■メーカー名：ノーブランド■品名：ブルドッグ ペンダント■素材:シルバー925.925刻印あり■サイズ:縦46mm横13mm リング直径18mm多少誤差あります。他のシルバーアクセサリーはコチラ#YOPIOsilver■詳細はプロフィールをご確認宜しくお願い致します。神経質な方はご購入ご遠慮ください。画像はサンプルです。ガボールやレナードカムホート ロンワンズではありませんのでお間違いないよう宜しくお願い致します。1点1点ハンドメイドですので刻印の深さ、文字の太さなどバラつきがあります。品番952431873470材質···シルバーカラー···シルバー