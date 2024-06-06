メンズ　スニーカー　ダンロップ　新品　ブラック　25.5cm　紳士　運動靴　軽量

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。広島化成が製造・販売していますダンロップのメンズスニーカーです。タウンシューズや仕事履き等色々な用途に使用できるとても履きやすいスニーカーです。・軽量設計・衝撃吸収材・PUスポンジインソール・ファスナー・反射材・屈曲性を重視したソール設計サイズ的には普段使用しているサイズでいいと思います。メーカー ダンロップサイズ 25.5cm色 ブラック素材 合成繊維+合成皮革ソール EVA+ラバー中国製発送予定 ヤマト宅急便(匿名発送)(簡易包装で発送しますのでご理解いただける方の購入をお待ちしております。)
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