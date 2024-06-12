A＆W　沖縄　メッシュキャップ　ブラウン　帽子　宅急便ダンボール発送

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いいね沢山頂いたので値下げしました8月24日までです沖縄のファストフード店 A\u0026Wのメッシュキャップですカラー ブラウン(以下公式サイトより引用)「メッシュロゴキャップ１番人気はブラウン♪おしゃれカラーのブラウンはどんな着こなしにも合うから不思議！有名人もご愛用のブラウンはイチオシです♪【サイズ】56cm〜59cm(アジャスター付き)」(引用終了)ロゴ部分がしっかりとした作りなので、宅急便ダンボール発送致します。※写真②〜④は公式サイトよりお借りしてます「お願い」ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい沖縄からの発送となります。 到着まで1週間から10日間くらいかかる場合がございます沖縄お土産ブルーシールアイスオリオンビール御菓子御殿カラー...ブラウン