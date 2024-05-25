AVIREX 長財布

数年前に購入して数えるほどしか使用はしていないですが、傷や汚れはあります。大きしぎて思うように使えなかったので出品します。横20cm縦12cm幅３cmチャックが2つあってカード専用もあります。最後の写真は両サイドの財布はおおきさの目安の為に載せています。商品ではありません。



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