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AVIREX 長財布
商品番号 C61446967485
商品名

AVIREX 長財布
ブランド名 アヴィレックス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入して数えるほどしか使用はしていないですが、傷や汚れはあります。大きしぎて思うように使えなかったので出品します。横20cm縦12cm幅３cmチャックが2つあってカード専用もあります。最後の写真は両サイドの財布はおおきさの目安の為に載せています。商品ではありません。
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