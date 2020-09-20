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WACKO MARIA 21FW レオパードボアジャケット
商品番号 J45200363403
商品名

WACKO MARIA 21FW レオパードボアジャケット
ブランド名 ワコマリア
特別価格 税込 19,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モコモコシルエットのボアアウターです。正規店で新品購入。着用は3回×1h程度で、本当にほぼ新品です。170cm65kgで、少し大きいかな　というサイズ感です。寸法（cm）胸囲64着丈72肩幅54袖丈60流行りのデザインですが、フリースなので、そこまで廃れることもないでしょうし、是非一着(^^)
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