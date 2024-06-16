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【新品未使用】CONVERSE ALL STAR COLORS OX 27cm
商品番号 D78031935920
商品名

【新品未使用】CONVERSE ALL STAR COLORS OX 27cm
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバースのオールスターカラーズOXの27cmです。新品未使用品になります。付属品は箱、タグです。インソールが厚めのクッション性があるものなので、履きやすい仕様です。白と黒のモノトーンで、どんなファッションにも合うと思います！送料込みです！よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/freezer798898.html
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