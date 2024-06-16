フラワー アンティーク シルバー リング　【10号】スプーンリング

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。フラワーアンティークシルバーリング 【10号】スプーンリングビンテージ数年前に古着屋にて購入しました。フラワーのシルバースプーンリングです。アンティーク感もあり、おしゃれなデザインです。！！ユニセックスでお使いいただけます！材質シルバーカラーsilverサイズ15号目立つ傷や汚れはございません。長年愛用したので、くすみなどを見られますが、重曹で落としてあげれば、また元通りの輝きがでます！個性的で他の方と被らないリングですのでアクセサリーお好きな方にオススメです。中古品にご理解ある方のみよろしくお願いします！#vintage#spoonring#アメリカUSA#古着#アンティーク#シルバー925#sterlingsilver#シルバー
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