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フラワー アンティーク シルバー リング　【10号】スプーンリング
商品番号 N60545658339
商品名

フラワー アンティーク シルバー リング　【10号】スプーンリング
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。フラワーアンティークシルバーリング　【10号】スプーンリングビンテージ数年前に古着屋にて購入しました。フラワーのシルバースプーンリングです。アンティーク感もあり、おしゃれなデザインです。！！ユニセックスでお使いいただけます！材質シルバーカラーsilverサイズ15号目立つ傷や汚れはございません。長年愛用したので、くすみなどを見られますが、重曹で落としてあげれば、また元通りの輝きがでます！個性的で他の方と被らないリングですのでアクセサリーお好きな方にオススメです。中古品にご理解ある方のみよろしくお願いします！#vintage#spoonring#アメリカUSA#古着#アンティーク#シルバー925#sterlingsilver#シルバー
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