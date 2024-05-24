■新品限定特価■エレファント革！日本製！ラウンドコインケース＆コンパクトケース

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カラー...ブラック日本製エレファント（象革）極小財布（小銭入れ・カード入れ）高級なエレファント革を贅沢に使用したラウンドファスナーミニウォレットです。国内の職人が1点1点丁寧に作り上げた高品質の日本製です。小銭、紙幣、カードが収納可能で、外面カード入れもある現代的デザインです。天然素材の為、模様の個体差や小さな傷などがある場合がございます。皮革は湿気を嫌いますので雨など水分がついた場合は、速やかに拭き取り乾かしてください。■品番：EFMW-1■素材：象革（外面）、ナイロン牛革（内面）、YKK社製ファスナー■カラー：ブラック、グレーの内から1点お選びください。■サイズ（約）：縦7cm横11.5cmマチ1.5cm■収納：外面カード入れ×1・仕切小銭入れ×1・収納スペース×2※商品の性質や構造上により、小さい傷、シワなどが生じる場合がございます。#新品未使用 #財布 #限定特価#匿名配送#送料込み #即購入歓迎#コメント不要#男女兼用#プレゼント