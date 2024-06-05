【新品】Yohji Yamamoto　キャップ　キーホルダー　黒金

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*バックパックは付属しません*HD-A63-946-1A3【色】ブラックｘゴールド【詳細】幅：約7cm高さ：約6cm【素材】毛100綿100【状態】未使用品です。但し、ディスプレー中による劣化の可能性がございます。早めのご検討をお薦め致します。【購入元】ブランド古着店買取商品■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■他にもブランド古着(新品タグ付き等)を中心に出品しておりますので、是非ご覧下さい！ご質問、ご相談はお気軽にどうぞ。基本的に、早めの発送を心掛けておりますが、仕事の都合上、遅れる場合があること。売り切れの際には、商品をご提供できない場合があること。等、予めご了承下さい。状態を過度に気になさる方は入札をご遠慮下さいますようお願い致します。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■