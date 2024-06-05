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RAINMAKER cote-a-cote別注3ピーススーツ
商品番号 U60217677986
商品名

RAINMAKER cote-a-cote別注3ピーススーツ
ブランド名 レインメーカー
特別価格 税込 20,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RAINMAKER／レインメーカーcote-a-cote別注3ピーススーツ素材WOOL100%カラーBLACKSINGLEBREASTEDJACKET定価：¥69,080税込サイズ：46着丈68.5身幅49肩幅42袖丈60WAISTCOAT定価：¥31,680税込サイズ：46着丈55身幅46肩幅33.5ANKLETROUSERS定価：¥36,080税込サイズ：46ウエスト82わたり幅28股上26股下70（裾上げしてました）裾幅18地元のセレクトショップで購入しました。数回着用しています。クリーニング後に保管しています。体型が変わってきて着づらくなってしまい出品しています。パンツは裾上げしてあります。採寸をご確認下さい。目立った傷・汚れはありません。写真にてご確認ください。#rainmakerカラー...ブラック季節感...春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/slide198287.html
http://narcologia.ru/goods/waveform203417.html
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