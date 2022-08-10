ティファニー リング

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商品詳細
カラー···シルバー材質···シルバーこちらお下がりの物でいただいたので箱にシミがついています。メンズの小さいサイズだと思います。男性は小指とかにつけていました。私は薬指につけてちょっとゆるゆるくらいですサイズがわからないので私がつけている6号のリング(ゴールド)と比較してみました。内径…1.6センチ外…2.1センチくらいです！
http://narcologia.ru/goods/composite881954.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper882009.html
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