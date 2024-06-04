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値下げ！箱タグ付き新品未使用　Andrea Rossiアンドレアロッシ長財布
商品番号 G22908617877
商品名

値下げ！箱タグ付き新品未使用　Andrea Rossiアンドレアロッシ長財布
ブランド名 アンドレアロッシ
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン系（コニャックというカラーで販売されているみたいです。）素材···本革サイズ…縦約10.5cm横約19cm厚さ約2cm撮影のために開封したのみです。箱付き、タグ入りでお譲りいたします。ご自分で包装したらクリスマスプレゼントにもピッタリです。
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