値下げ！箱タグ付き新品未使用　Andrea Rossiアンドレアロッシ長財布

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商品詳細
カラー···ブラウン系（コニャックというカラーで販売されているみたいです。）素材···本革サイズ…縦約10.5cm横約19cm厚さ約2cm撮影のために開封したのみです。箱付き、タグ入りでお譲りいたします。ご自分で包装したらクリスマスプレゼントにもピッタリです。
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