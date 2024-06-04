週末値引PRADAプラダブランドロゴ ニット帽 ビーニー 三角プレート ブラック

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ご覧いただきありがとう新品タグ付き★PRADAプラダブランドロゴニット帽ビーニー三角プレートブラック ニットキャップでございます。こちらはお客様からの戴き物です。2023年の9月にプレゼントとしていただきました。私には色味が似合わないのでお好きな方に(^^)カラー：ブラックサイズ：フリー【PRADA】Pradaプラダロゴビーニーリブニット、トライアングルロゴ、ターンアップブリム。ブラック。肌触りも良く年中被れる素材感です。三角ロゴを正面にしたり、横にしたりするだけでコーディネートの幅が広がります。上質のウールとカシミアを使用した、エレガントでモダンなビーニー。レザーのトライアングルパッチ上のアイコニックなエナメルメタルのトライアングルロゴが印象的です。●並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入されたとおっしゃってました。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。普通のキャップでは満足できない方におすすめの一着です。