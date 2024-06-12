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Paul Smith 長財布
商品番号 L35360993282
商品名

Paul Smith 長財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革6年前に公式サイトにて購入しました！2年ほど使用し、その後は自宅にて保管しておりました。目立った傷や汚れはありません！ただ、外側ファスナーがスムーズではない時がありますが、使用するのに支障はありません！
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