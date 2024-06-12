Paul Smith 長財布

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革6年前に公式サイトにて購入しました！2年ほど使用し、その後は自宅にて保管しておりました。目立った傷や汚れはありません！ただ、外側ファスナーがスムーズではない時がありますが、使用するのに支障はありません！
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