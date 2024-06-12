FRED フレッド フォース10LM ケーブル　サイズ15 ブラウン

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FREDフレッドフォース10LMのケーブルです。色 ブラウンサイズ15購入は銀座の直営店です。使用感はあります。キレイに使っておりました。箱や袋はございません。写真をご覧いただき、状態を確認の上ご購入ください。あくまで中古品ですので過度に神経質な方はご遠慮下さい。遅くても翌々日までには発送いたします。