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FRED フレッド フォース10LM ケーブル　サイズ15 ブラウン
商品番号 E73203957588
商品名

FRED フレッド フォース10LM ケーブル　サイズ15 ブラウン
ブランド名 フレッド
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FREDフレッドフォース10LMのケーブルです。色　ブラウンサイズ15購入は銀座の直営店です。使用感はあります。キレイに使っておりました。箱や袋はございません。写真をご覧いただき、状態を確認の上ご購入ください。あくまで中古品ですので過度に神経質な方はご遠慮下さい。遅くても翌々日までには発送いたします。
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